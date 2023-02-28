Kıble Nasıl Bulunur?

Namazın şartlarından birisi de istikbal-i kıbledir. Yani namazın Mekke şehrinde bulunan ve Allah’ın beyti olarak kabul edilen Kabe-i Muazzama yönüne doğru kılınmasıdır. Namaz duracak bir kimse namazın şartlarından olan bu farza dikkat etmekle mükelleftir. Mekke’de olup görenler direkt Kâbe’ye yönelerek namazını kılar. Mekke veya dünyanın değişik bölgelerinde olup Kâbe’yi görme imkanı olmayanlar ise Kâbe yönüne doğru namazını kılmalıdır. Görüldüğü üzere namazın Kâbe cihetine doğru kılınması, namazın sıhhati için pek önemlidir.

Kabe yönü hususunda bildiğimiz bir yerde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kıble cihetine yönelerek namazımızı eda ederiz. Fakat kıble yönünü bilmediğimiz bir yerde ne yapacağız? İşte bu sorun namaz kılan Müslümanlar için önemli bir meseledir. Bu sorunu aşmak için ilk olarak etrafta cami/mescid arama yolunu seçeriz. Cami veya mescit yönü baz alınarak namaz kılacağımız kıble yönünü belirlemeye çalışırız. Cami veya mescit bulunma ihtimali olmadığı durumlarda ise etraftaki güvenilir bir Müslüman’dan kıble yönünü öğrenmeye çalışırız. İkinci olarak online kıble bulucu servislerden yararlanırız. Dünya geneli hizmet veren Qibla Finder servisi ile hassas bir şekilde online kıble yönümüzü tespit edebiliriz. Pratik bir yöntem olarak da kıble saati yöntemi de kullanılabilir. Bulunulan şehrin kıble saati vaktinde güneşe dönen kimse aynı zamanda kıble yönünü yönelmiş olur. Ayrıca yanımızda pusula varsa ve aynı zamanda pusula kullanmayı biliyorsak yön ve dolayısıyla kıble cihetimizi bulabiliriz. Bunların mümkün olmadığı durumlarda ise güneş ve yıldızlar ile yön tayininde bulunmaya çalışırız.