Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Erdal Demir hayatını kaybetti. Demir, askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Erdal Demir hayatını kaybetti. Demir, askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Doğanşehir’in Sürgü Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Erdal Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Demir için Sürgü Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Sürgü Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdal Demir’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Törene Doğanşehir’de görevli Koordinatör Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müftü Yardımcısı Hasan Acar, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Evde patlayan tüpün parçası, konteyneri deldi geçti
Evde patlayan tüpün parçası, konteyneri deldi geçti
Depremden sonra il dışına çıkan amatör sporculara 'dönün' çağrısı
Depremden sonra il dışına çıkan amatör sporculara 'dönün' çağrısı
Malatya'da haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor
Malatya'da haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor
Milletvekili Ölmeztoprak'tan Akçadağ'a ziyaret
Milletvekili Ölmeztoprak'tan Akçadağ'a ziyaret
Darende'de sağanak yağış etkili oldu
Darende'de sağanak yağış etkili oldu
'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu
'Eni'nin kalbi' Malatya Park'ta çocuklarla buluştu