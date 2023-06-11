Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Erdal Demir hayatını kaybetti. Demir, askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Erdal Demir hayatını kaybetti. Demir, askeri törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Doğanşehir’in Sürgü Mahallesi’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Erdal Demir, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Demir için Sürgü Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Sürgü Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erdal Demir’in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Törene Doğanşehir’de görevli Koordinatör Vali Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müftü Yardımcısı Hasan Acar, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Cengiz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.