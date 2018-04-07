7 Aralık Üniversitesi Öğrencileri Oylum 'Lebeniye Gününde

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, geleneksel olarak her yıl nisan son günlerinde Oylum mahallesinde gerçekleştirilen ve yöresel bir kültür etkinliği olan "Lebeniye Günü"ne katıldılar.Oylum Köyü Muhtarı Horik Rıdvan, evinin bahçesinde...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, geleneksel olarak her yıl nisan son günlerinde Oylum mahallesinde gerçekleştirilen ve yöresel bir kültür etkinliği olan "Lebeniye Günü"ne katıldılar.

Oylum Köyü Muhtarı Horik Rıdvan, evinin bahçesinde ağırladığı üniversiteli öğrencilere, Kilis’e özgü yöresel bir yemek olan lebeniye ikram ederek yıllardır sürdürülen bu kültür etkinliği ile ilgili bilgiler verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tarçın ile Dr. Öğretim Üyesi Bülent Kaya’nın eşlik ettiği Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri daha sonra Oylum tepesini gezip lebeniye yemeğinin yapılışını izlediler ve yöre halkıyla sohbet ederek notlar aldılar, fotoğraf çektirdiler. Öğrenciler, tepede bulunan türbeyi ziyaret ettikten sonra binlerce yıl önceye ait buluntulara ulaşılan Oylum Höyük’ü ve höyükten çıkan antik buluntuların sergilendiği Oylum Höyük Bazilika Müzesi’ni görme fırsatı buldular.

Lebeniye Günü etkinliğinin toplumsal yaşamımızda kültürleri tanıtma ve yaşatma bakımından önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Öğrenciler, Kilis ve yöresiyle ilgili kültürel- sosyal çalışmalara ve etkinliklere kaynak sağlayarak katılmalarına imkan veren üniversite yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

Lebeniye Günü’nde yöre halkı, büyük kazanlarda pişirdikleri yoğurt, pirinç, et ve nohutla yapılan ve Kilis’e özgü bir yemek olan lebeniye ve bulgur pilavını gelen misafirlerine ikram ediyorlar. Şenlik havasında geçen etkinlikte insanlar hem aileleri ve misafirleriyle hoşça vakit geçiriyorlar hem de doyasıya baharın tadını çıkarıyorlar.