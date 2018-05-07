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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:11

7 Aralık Üniversitesinde bahar şenlikleri

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni, el sanatları sergisinin açılışı ile başladı.Sanatçı Sinan Kanmaz ile Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan Kat-i Kaligrafi sanatı sergisi üniversite öğrencileri...

7 Aralık Üniversitesinde bahar şenlikleri
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri ve Mezuniyet Töreni, el sanatları sergisinin açılışı ile başladı.

Sanatçı Sinan Kanmaz ile Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan Kat-i Kaligrafi sanatı sergisi üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan ebru, minyatür fotoğraf sergisi de açıldı. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından gerçekleştirilirken açılışa, fakülte dekanları, daire amir ve müdürleri öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.
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