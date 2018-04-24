KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 16:36

Akademisyen Kemal Tahir çalışmasıyla kültür sanat ödülü aldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) her yıl geleneksel olarak verdiği 2017 Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü.Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi...

Akademisyen Kemal Tahir çalışmasıyla kültür sanat ödülü aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) her yıl geleneksel olarak verdiği 2017 Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, ESKADER tarafından her yıl geleneksel olarak verdiği 2017 Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü. Hüküm, bu ödülü araştırma-inceleme dalında "Şair-Sosyolog Kemal Tahir" adlı eseriyle almaya hak kazandı. Hükmü makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Muhammed Hüküm’ün Kemal Tahir gibi dev bir yazarın edebiyat ve düşünce dünyasına bir sosyoloğun gözüyle baktığı "Şair-Sosyolog Kemal Tahir" adlı çalışmasının kültür dünyamıza renk kattığını ifade ederek başarısından dolayı kendisini kutladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku