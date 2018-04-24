Akademisyen Kemal Tahir çalışmasıyla kültür sanat ödülü aldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) her yıl geleneksel olarak verdiği 2017 Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü.Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) her yıl geleneksel olarak verdiği 2017 Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü.

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Hüküm, ESKADER tarafından her yıl geleneksel olarak verdiği 2017 Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü. Hüküm, bu ödülü araştırma-inceleme dalında "Şair-Sosyolog Kemal Tahir" adlı eseriyle almaya hak kazandı. Hükmü makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Muhammed Hüküm’ün Kemal Tahir gibi dev bir yazarın edebiyat ve düşünce dünyasına bir sosyoloğun gözüyle baktığı "Şair-Sosyolog Kemal Tahir" adlı çalışmasının kültür dünyamıza renk kattığını ifade ederek başarısından dolayı kendisini kutladı.