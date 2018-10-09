KİLİS:
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09 Ekim 2018 Salı 10:44

Başkan Kara sohbet toplantılarına başladı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Mahallelerde sohbet toplantısına başladı.Başkan Kara, Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu ve belediye birim müdürleri ile birlikte Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi ve Polat Paşa Mahallesi sakinleri...

Başkan Kara sohbet toplantılarına başladı
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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Mahallelerde sohbet toplantısına başladı.

Başkan Kara, Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu ve belediye birim müdürleri ile birlikte Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi ve Polat Paşa Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinleyen Başkan Kara, "Talep ve isteklerinizi imkanımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Biz Kilis için Kilisliye hizmet etmek için buradayız. Sizlerin duası bizim en önemli gayemiz. Sizden duyacağımız bir Allah razı olsun kelimesi için gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
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