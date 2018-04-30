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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:24

Başkan Kara’nın Berat Kandili mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Başkan Kara, bu manevi günlerin af ve mağfiret günleri olduğunu söyleyerek, Türkiye’ye barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Kara, "Mukaddes...

Başkan Kara'nın Berat Kandili mesajı
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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, bu manevi günlerin af ve mağfiret günleri olduğunu söyleyerek, Türkiye’ye barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Başkan Kara, "Mukaddes gecelerden biri olan Berat kandiline bir kere daha kavuşmuş bulunuyoruz. Af ve bağışlanma gecesi olan bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşarken bu mübarek gecenin manevi duyguları içerisinde birbirimize sevgi ve hoşgörü ile yaklaşarak dargınlık ve kırgınlıklara son vermeli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm Kilis Halkının ve İslam Aleminin mübarek Berat Kandilini kutlar, ülkemiz ve tüm insanlık alemine barış huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadesini kullandı.
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