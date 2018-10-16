Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 27 bin 544 kişisi Türkiye’ye döndü.Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 35 bin 840...

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 27 bin 544 kişisi Türkiye’ye döndü.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Türkiye’ye dönenlerin sayısı 27 bin 544 kişiyi buldu. Ortalama günde 50-70 kişinin dönüş yaptığı bildirildi. Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına alınıyor. Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin polis ile gümrük görevlileri tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Son işlemlerin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

Suriyelilerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.