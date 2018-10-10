KİLİS:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:17

“Belediye Tesislerimizi Tanıyoruz” Projesine yoğun ilgi

Kilis Belediyesi tarafından “Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi kapsamında, Kilisli vatandaşların belediye tesislerini gezmeye devam ediyor.Atatürk ve İsmet Paşa mahallelerinde oturan vatandaşlar, “Belediye tesislerimizi tanıyoruz”...

'Belediye Tesislerimizi Tanıyoruz” Projesine yoğun ilgi
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Kilis Belediyesi tarafından “Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi kapsamında, Kilisli vatandaşların belediye tesislerini gezmeye devam ediyor.

Atatürk ve İsmet Paşa mahallelerinde oturan vatandaşlar, “Belediye tesislerimizi tanıyoruz” projesi kapsamında eğlenceli bir gün geçirirken, belediyenin yapmış olduğu çalışmaları da yakından takip edip inceleme fırsatı buldu. İtfaiye, belediye serası, kent ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesislerinin ziyaretinden sonra Resul Osman Mesire alanını inceleyen ziyaretçiler, yeni yapılan seyir tepesinde Kilis manzarasının tadını çıkardılar.
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