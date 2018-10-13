Belediye tesislerine halk ziyareti sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine kendi tesisleri gezdirmeye devam ediyor.Kilis’in 22 mahallesinde yaşayan vatandaşlara, belediyeye ait hizmet binaları ve tesisler gezdiriliyor. Hizmetler hakkında bilgi verilen ziyaretçilere, yatırımlar...

Kilis Belediyesi tarafından mahalle sakinlerine kendi tesisleri gezdirmeye devam ediyor.

Kilis’in 22 mahallesinde yaşayan vatandaşlara, belediyeye ait hizmet binaları ve tesisler gezdiriliyor. Hizmetler hakkında bilgi verilen ziyaretçilere, yatırımlar hakkında da detaylı bilgiler paylaşılıyor. Son olarak Şıhlar, Cumhuriyet ve Şıh Abdullah mahallesi sakinleri, İtfaiye Müdürlüğü, Mezarlık Müdürlüğü, Resul Osman Mesire Alanı, Belediye Serası, Kent Ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesisleri gezdirildi.

Gezi ve ziyaretlerde bölge halkının sıra dışı bir gün geçirmeleri sağlanırken, Kilis Belediyesi’nin yapmış olduğu kalıcı hizmetleri yerinde görme fırsatı sunuluyor.

Belediye tesislerine ziyaretlerin süreceği belirtildi.