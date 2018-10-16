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16 Ekim 2018 Salı 15:47

Belediye Tesislerine vatandaşların ziyareti sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşların belediye tesislerini gezdirilmeye devam ediliyor.Çaylak, Bölük, Gaziler, Hasan Kamil Demirbaş, Polat Paşa, Nedim Ökmen ve Osmangazi Mahalleleri de yaşayan vatandaşlar, Kilis Belediyesine ait tesisler gezdirilerek,...

Belediye Tesislerine vatandaşların ziyareti sürüyor
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Kilis Belediyesi tarafından vatandaşların belediye tesislerini gezdirilmeye devam ediliyor.

Çaylak, Bölük, Gaziler, Hasan Kamil Demirbaş, Polat Paşa, Nedim Ökmen ve Osmangazi Mahalleleri de yaşayan vatandaşlar, Kilis Belediyesine ait tesisler gezdirilerek, yapılan faaliyetler anlatıldı. Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, "Bu ziyaretimiz de gördük ki belediyemiz gerçekten güzel ve önemli işler yapıyor. Bu ziyarete katılmadan önce bu kadar zorlu işler olduğunu bilmiyordum. Ama bugün buraları gezdik, gördük. Suyun evimize gelmesi, itfaiyemizin olaya müdahalesi, Mezarlık ve cenaze hizmetleri hiçte kolay değilmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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