Çocukların etkinliği sürüyor

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklar tarafından etkinlik düzenlendi.Dünya Çocuk Günü ve Dünya Yaşlılar Gününün etkinlikleri çerçevesinde...

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklar tarafından etkinlik düzenlendi.

Dünya Çocuk Günü ve Dünya Yaşlılar Gününün etkinlikleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bir program tertip düzenlendi.

Programda Çocuk Hakları İl Komitesi’nde bulunan çocukların, Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi kapsamında yer alan çocuklar ile koruma ve bakım altında bulunan çocuklar Türkiye için her biri ayrı birer değer olan 60 yaş üstü Gaziler bir araya geldi. "Nesiller Buluşuyor" temalı etkinlikte çocuklar Kahraman Gazilerin yaşadıklarını birinci ağızdan duyma fırsatı bulmuş ve keyifli zaman geçirdi.