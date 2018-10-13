KİLİS:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:01

“Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” etkinliği

Kilis’te, “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” etkinliği düzenlendi.“Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” etkinlikleri çerçevesinde Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından Cumhuriyet Meydanında...

'Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” etkinliği
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Kilis’te, “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” etkinliği düzenlendi.

“Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” etkinlikleri çerçevesinde Kilis İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından Cumhuriyet Meydanında ile Kilis 7 Aralık Üniversitesinde stantlar kuruldu. Ayrıca İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları,İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü personellerine ergeni anlayan aile ve psikolojik dayanıklılık konularında eğitim verildi.

Halk kütüphanesinde ile yapılan ortak çalışmada ise ailelere Ergeni Anlayan Aile Eğitimi verildi.
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