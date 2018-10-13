Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri

Kilis’te, 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili...

Kilis’te, 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi.

Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde bir program düzenlendi. Programa Sosyal Uyum, Okul Destek Projesi, koruma ve bakım altında bulunan kız çocukları katıldı. Söz konusu etkinlik çocukların hazırlamış olduğu, şiirler, özlü sözler, çeşitli sunumlar ile sona erdi.