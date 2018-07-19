EBYS eğitimleri tamamlandı

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) ile yerel yönetim modülleri, Elektronik ortamda yazışma konusunda personele eğitim verildi.

Özel İdare tarafından uygulanmasına 1 ocak 2010 tarihinde başlanılan İçişleri Bakanlığı görev ve sorumluluğunda yürütülen E-içişleri sistemini İdaremize yeni başlayan personele tanıtmak ve personelin E-içişleri sistemine en kısa sürede uyum ve adaptasyonunu sağlamak amacıyla eğitim verildi.

E-İçişleri Proje Yöneticisi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Serkan Sayaoğlu tarafından İl Özel İdaresinde göreve yeni başlayan personele yönelik olarak İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda E-içişleri, EBYS ve yerel yönetim modülleri, Elektronik ortamda yazışma yapılması, karşılaşılan sorunlar ve sistem üzerinde yapılan yenilikler hakkında hizmet içi eğitim verildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Ramazan Sümer, eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, EBYS’nin zaman tasarrufu, güvenlik, hız, verimlilik, arşivleme ve tasfiye acısından fayda sağladığını belirterek, “e-İçişleri projesi olarak bilinen, kurumlardaki yazışmaların elektronik ortamda yazılıp imzalanması ve bu güne kadar hem kağıt ortamında hem de elektronik ortamda birlikte yapılan yazışmaların artık sadece elektronik olarak yapılacak olması sebebiyle konu hakkında İl Özel İdaresi personeli bilgilendirilerek görülen eksiklikler giderilmiştir. Böylelikle İl özel idaremiz birimlerimizde çalışmakta olan personelimiz, EBYS programını kullanmaya hazır hale getirildi . EBYS Kuruluşumuzdaki faaliyetlerin kayıt altına alması, bu bilgilerin paylaşılması ve personelin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir Kurum yapısı hedeflenmiştir. Ayrıca Bakanlığımızın sistem içinde yer alan Yerel Yönetim Modülleri hakkında da personel bilgilendirildi” diye konuştu.

EBYS projesi kapsamında Genel Sekreter Sümer eğitime katılan personellere sertifikalarını vererek çalışma hayatlarında başarılarının devamını diledi.