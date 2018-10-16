Elbeyli ilçesinde Şehit Binbaşı Bülent Albayrak ismine park yapılıyor

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan en rütbelisi olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismine parkı için start verdiklerini söyledi.Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,...

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan en rütbelisi olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismine parkı için start verdiklerini söyledi.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Daha önce 4 park yaptıklarını ifade ederek, “Son bir park daha yapmaya karar verdik. Parkın startını verdik. Bu parka Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan en rütbelisi olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismini vereceğiz. Şehit Yalcın Nane Mahallesinde 8 bin metrekarelik alana ilçemize 5’inci ve en büyük parkını yapmak için start verdik. İlçemizdeki büyük projelerden birisini daha yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.