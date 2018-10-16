KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:47

Elbeyli ilçesinde Şehit Binbaşı Bülent Albayrak ismine park yapılıyor

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan en rütbelisi olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismine parkı için start verdiklerini söyledi.Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,...

Elbeyli ilçesinde Şehit Binbaşı Bülent Albayrak ismine park yapılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan en rütbelisi olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismine parkı için start verdiklerini söyledi.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Daha önce 4 park yaptıklarını ifade ederek, “Son bir park daha yapmaya karar verdik. Parkın startını verdik. Bu parka Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan en rütbelisi olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın ismini vereceğiz. Şehit Yalcın Nane Mahallesinde 8 bin metrekarelik alana ilçemize 5’inci ve en büyük parkını yapmak için start verdik. İlçemizdeki büyük projelerden birisini daha yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku