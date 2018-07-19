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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:05

"Evde Yaşlı Bakım" protokolü imzalandı

Kilis Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Evde Yaşlı Bakım" protokolü imzalandı.Kilis Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile "Evde Yaşlı Bakım" protokolünü Belediye Başkanı Hasan Kara ile İl Sağlık...

'Evde Yaşlı Bakım' protokolü imzalandı
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Kilis Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında "Evde Yaşlı Bakım" protokolü imzalandı.

Kilis Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile "Evde Yaşlı Bakım" protokolünü Belediye Başkanı Hasan Kara ile İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir arasında imzalandı.

Belediye Başkanı Kara, protokolünün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kilis Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile 7’den 70’e Kilis’e ve Kilislilere hizmet etmek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
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