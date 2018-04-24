'Genç Adımlar Kampa' projesi

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Adımlar Kampa" isimli sosyal proje kapsamınd, lise ve dengi okullarda öğrenim gören 9.sınıf öğrencilerinden 45 kişi kampa gönderildi.Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının...

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Adımlar Kampa" isimli sosyal proje kapsamınd, lise ve dengi okullarda öğrenim gören 9.sınıf öğrencilerinden 45 kişi kampa gönderildi.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan Mersin’in Silifke ilçesinde 23 Nisan Gençlik Kampında düzenlenen "Genç Adımlar Kampa" isimli sosyal proje kapsamında, lise ve dengi okullarda öğrenim gören 9.sınıf öğrencilerinden belirlenen 45 kişi kampa gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde buluşup, öğrenciler ve aileleri için Emniyet Müdürlüğü önünde hazırlanan kahvaltı yapıldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü kampa katılan öğrencilere tişört ve şapka hediye etmesinin ardından Silifke’ye hareket etti. 23 Nisan Gençlik Kampına varış kamp konaklama ve iki gün gençler için hazırlanan çeşitli sosyal ve sportif etkinliklerle hoşça vakit geçirmeleri ve kaynaşmaları sağlandı. Öğrenciler kamp gezisinden sonra Kilis’e döndüler.