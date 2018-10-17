Görsel kirliliğe yol açan tabelalar sökülüyor

Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanların bulunduğu yerler başta olmak üzere gelişi güzel asılan tabelalar kaldırılmaya başlandı.Kilis Belediyesi tarafından sokak ve caddelerin görsel açıdan daha güzel, daha düzenli olması için çalışmalarına...

Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanların bulunduğu yerler başta olmak üzere gelişi güzel asılan tabelalar kaldırılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi tarafından sokak ve caddelerin görsel açıdan daha güzel, daha düzenli olması için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce duyurusunu yapılan şehrin muhtelif yerlerinde görüntü kirliliğine neden olan eskimiş, yıpranmış, tarihi geçmiş tüm afiş, logo ve pankartlar, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu ortak ekip ile sökülmeye başlandı.