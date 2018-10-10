KİLİS:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:18

Görüntü kirliliğine son

Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanların üzerine asılan görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklamlar Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılıyor.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İzinsiz, tarihi geçmiş,...

Görüntü kirliliğine son
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Kilis Belediyesi tarafından tarihi mekanların üzerine asılan görüntü kirliliğine yol açan levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklamlar Zabıta Müdürlüğü tarafından kaldırılıyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İzinsiz, tarihi geçmiş, görüntü kirliliği oluşturan, levha, tabela, afiş, pankart, ilan, reklam. gelişigüzel asılmış veya konuşlandırılmış tanıtım unsurları görüntü kirliliği oluşturduğunu ifade ederek, “ En kısa sürede kaldırılması önemle rica ed iyorum. Aksi takdir de ilgili yasa ve yönetmeliğe göre kaldırılmayan uygulamalar belediye ekiplerimiz tarafından haftaya toplanmaya başlanacaktır” diye konuştu.
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