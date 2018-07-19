Kilis Halk Eğitimi Merkezi Gönüllüler Spor Kulübü Halk oyunlarında Türkiye 4’üncüsü oldu.Artvin’de düzenlenen Türkiye Geneli Halk Oyunları Yarışmasında yeni bir başarıya daha imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu. Büyük başarıya imza atan Halk Eğitimi Merkezi Gönüllüler Spor Kulübü Antrenörü Abdulcelil Kilimci ile Halk oyunları ekibi Kilis’e döndü.
Halk oyunlarında Kilis Türkiye 4’üncüsü oldu
Kilis Halk Eğitimi Merkezi Gönüllüler Spor Kulübü Halk oyunlarında Türkiye 4’üncüsü oldu.Artvin’de düzenlenen Türkiye Geneli Halk Oyunları Yarışmasında yeni bir başarıya daha imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu. Büyük başarıya...