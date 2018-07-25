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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:47

Hastane temizlik işleri personeline eğitim verildi

Kilis Devlet Hastanesinde çalışan temizlik işleri personeline eğitim verildi.Devlet Hastanesinde temizlik personellerine, Temizlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği konularında...

Hastane temizlik işleri personeline eğitim verildi
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Kilis Devlet Hastanesinde çalışan temizlik işleri personeline eğitim verildi.

Devlet Hastanesinde temizlik personellerine, Temizlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği konularında hizmet içi eğitim verildi.

Hastane yöneticilerin de katıldığı eğitime temizlik personelinin tamamı katıldı. İşçilerin program sonunda kafasına katılan İş Sağlığı ve Güvenliği, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi, Çalışan Hakları ve Güvenliği konusunda çeşitli sorular sorarak yanıtını aldılar.
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