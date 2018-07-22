İHA Muhabiri Dağ’ın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Dağ’ın oğlu Ahmet, Yoğurtçu ailesinin kızı Songül ile hayatını birleştirdi.Saygılı düğün salonundaki düğüne daire amir ve müdürleri ile gazeteciler ve Dağ ve Yoğurtçu ailelerinin yakınları...

İhlas Haber Ajansı Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Dağ’ın oğlu Ahmet, Yoğurtçu ailesinin kızı Songül ile hayatını birleştirdi.

Saygılı düğün salonundaki düğüne daire amir ve müdürleri ile gazeteciler ve Dağ ve Yoğurtçu ailelerinin yakınları katıldı.

Genç çift nikah şahitleri arasında SGK il Müdürü Abdülkadir Akkaş, 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nazım Şekeroğlu, İş Adamı Ahmet Nalcacıoğlu, GAP Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Abidin Kıymaz, Ses sanatçı Halil Polat ile Emin Yoğurtçu yer aldı.

Mutluluğa evet diyen çiftler pasta keserek dans ettiler ve gönüllerince eğlendiler.

Bir hayli kalabalık olan düğünde Dağ ve Yoğurtçu ailelerinin yakınları gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.

Düğün törenine İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, SGK il Müdürü Abdülkadir Akkaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, daire amir ve müdürleri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. İHA Muhabiri Mehmet Ali Dağ’ı gazeteci meslektaşları da yalnız bırakmadı.