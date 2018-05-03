İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı başladı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, başkanlığında Mayıs ayı il genel meclisi toplantısı yapılmaya başlandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Kilis Organize Sanayi Bölgesinin 2 yıllık yetki belgesinin süresinin dolması sebebiyle yeniden müteşebbis heyeti, oluşturulması için 3 asil, 2 yedek üyenin tespit edilmesi hususunun görüşüldü. Ayrıca toplantıda 375 Sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 20.maddesi uyarınca İl Özel İdare Personel Limited şirketi vasıtasıyla kendi bünyesinde çalışırken taşeron yasasından dolayı çıkartılmış kalifiye işçilerin alımı hususu da görüşüldü.

İl Genel Meclisi toplantısının 8 Mayıs tarihine kadar devam edeceği, gündemdeki konuların ele alınacağı bildirildi.