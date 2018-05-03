“İslam ve Orta Doğu’da Barış Vizyonu” Konferansı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur’un konuşmacı olarak katıldığı “İslam ve Orta Doğu’da Barış Vizyonu” adlı bir konferans gerçekleştirildi.Mühendislik -...

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur’un konuşmacı olarak katıldığı “İslam ve Orta Doğu’da Barış Vizyonu” adlı bir konferans gerçekleştirildi.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program Rektör Karacoşkun’un selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından söz alan Prof. Dr. Bilal Sambur, Orta Doğu kavramı, burada yaşanan din ve mezhep çatışmaları ve emperyalist devletlerin Orta Doğu üzerine yürüttüğü politikalardan bahsetti.

Sambur, daha sonra Rektör Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.