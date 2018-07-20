KİLİS:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:36

Kaldırım ile asfalt çalışmaları devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından yapılan kaldırım ile asfalt çalışmaları sürüyor.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile birlikte asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.Kara, Kilis genelinde devam...

Kaldırım ile asfalt çalışmaları devam ediyor
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Kilis Belediyesi tarafından yapılan kaldırım ile asfalt çalışmaları sürüyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile birlikte asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kara, Kilis genelinde devam eden asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde incelediklarini ifade ederek, “Yapılan bu çalışmalar ile Kilis’imiz daha güzel ve daha yaşanılabilir bir hale geliyor. İlk geldiğimiz zaman da söz verdiğimiz gibi asfaltlanmamış yol kalmayacak. Biz Kilis’e ve Kilislilere hizmet etmek için çalışıyoruz. Sizlerden duyduğumuz Allah razı olsun kelimesi bizler için en büyük kazançtır. Çalışmaların yapıldığı bölgelerde esnafımız ile sohbet ettik ve çalışmalardan ötürü bizlere memnuniyetlerini ilettiler. Biz kendilerine biz vermiş oldukları desteklerden ötürü kendilerine ve ailelerine teşekkürlerimizi iletiyoruz” diye konuştu.
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