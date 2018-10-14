Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli bir kişinin kullandığı kamyonette kaçak tavuk eti ele geçirildi.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine isme açıklanmayan bir Suriyeli’nin kullandığı 79 MB 081 plakalı kamyonet kasasında kaçak tavuk etlerine el geçirildi. Kaçak tavuk eti zabıta ekipleri tarafından imha edilirken, Suriyeli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kamyonette kaçak tavuk eti ele geçirildi
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli bir kişinin kullandığı kamyonette kaçak tavuk eti ele geçirildi.Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine isme açıklanmayan bir Suriyeli’nin kullandığı 79 MB 081 plakalı kamyonet...