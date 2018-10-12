KİLİS:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:15

Kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

Kilis’te, bir vatandaşın kaybolan 135 adet küçükbaş hayvanı jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Kilis’in Mısırcık köyünde yaşayan Mustafa Akdemir, 135 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark edince jandarmaya haber...

Kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
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Kilis’te, bir vatandaşın kaybolan 135 adet küçükbaş hayvanı jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis’in Mısırcık köyünde yaşayan Mustafa Akdemir, 135 adet küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında iz takip köpeği ve insansız hava aracı da kullanıldı. Arazide yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, kayıp küçükbaş hayvanlar 11 saat sonra Mısırcık köyüne 3 kilometre uzaklıkta arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
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