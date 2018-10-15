Kilis Belediyespor henüz galibiyet ile tanışamadı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup’ta mücadele eden Kilis Belediyespor, ligde henüz galibiyet alamaması taraftarları özüyor.

BAL liginde şampiyon olmak 3’üncü lige çıkmak için çok sayıda transfer yapan Kilis Belediyespor, 4 maçta 2 puan alması henüz galibiyet ile tanışmaması Kilisliler’de hayal kırıklığına yol açtı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis Belediyespor Başkanı Ahmet Polat’ın bütün maddi manevi desteklerine rağmen istenilen başarının gelmemesi taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılanıyor. Kilis Belediyesporlu taraftarlar, 4 maçta 2 puan alınmasının hiçbir izahının olmadığını ifade ederek, “Sezon başında bütün transferler yapıldı. İstenilen futbolcular alındı. Takımı kampa bile gönderdiler. Bir çok BAL liginde takımların sahip olmadığı imkanların sunulmasına karşın takımın başarısızlığı bizleri üzmektedir. Yönetim kurulunun radikal kararlar olma vakti geldiğini düşünüyoruz. Şimdiden radikal kararlar alınırsa bu takım şampiyonluğa oynar, her şey bitmiş değil, bu nedenle Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis Belediyespor Başkanı Ahmet Polat’ın radikal kararlar alacağına inanıyoruz” diye konuştu.