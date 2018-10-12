KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:07

Kilis Hakemleri 2018-2019 sezonunu açtı

Kilis İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kilis Şube Başkanlığının düzenlemiş olduğu yemeğe hakem ve gözlemciler katıldı.İl Hakem Kurulu Başkanı İdris Dağlı, ’Hakemliği ileriye taşımak ilk hedefimizdir....

Kilis Hakemleri 2018-2019 sezonunu açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kilis İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kilis Şube Başkanlığının düzenlemiş olduğu yemeğe hakem ve gözlemciler katıldı.

İl Hakem Kurulu Başkanı İdris Dağlı, ’Hakemliği ileriye taşımak ilk hedefimizdir. Yeni sezonda hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır. 2018-2019 sezonunun hakem ve gözlemcilerimize hayırlı olmasını diliyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Şube Başkanı Erdal Delihacıoğlu, konuşmasında hakemlere başarılı bir sezon dilediğini söyledi.

Delihacıoğlu, "Geçtiğimiz sezonu güzel bir şekilde sorunsuz olarak tamamladık. Bu sezon da aynı kararlılıkla müsabakalara çıkacak ve daima ileriye gitmek için daha çok çalışacağız. Önceki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da hakem ve gözlemcilerimizin en büyük destekçisi olacağız” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku