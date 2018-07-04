KİLİS:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:15

Kilis heyetinin Ankara temasları

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile birlikte Ankara’da temaslarda bulundular.Başkan Kara, yaptığı açıklamada, Ankara’da temaslarda bulunduklarını ifade ederek, “Kilis Milletvekillerimiz...

Kilis heyetinin Ankara temasları
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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile birlikte Ankara’da temaslarda bulundular.

Başkan Kara, yaptığı açıklamada, Ankara’da temaslarda bulunduklarını ifade ederek, “Kilis Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş’ü ziyaret ederek Kilis’imize göndermiş oldukları bisikletler ve yeni yapılacak hastanemiz için teşekkür ettik. Aynı zamanda Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’yi de ziyaret ederek Kilis’te yapılması düşünülen serbest bölge ile ilgili görüştük” diye konuştu.
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