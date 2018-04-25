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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:22

Kilis İtfaiyesi eğitim çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın, doğal afetler ile arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor.İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oluşabilecek, doğan afetler, yangın, arama kurtarma eğitimlerine uygulama olarak devam ediyor....

Kilis İtfaiyesi eğitim çalışmaları sürüyor
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Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın, doğal afetler ile arama kurtarma eğitimlerini sürdürüyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oluşabilecek, doğan afetler, yangın, arama kurtarma eğitimlerine uygulama olarak devam ediyor. 24 saat esasına göre çalışan İtfaiye ekipleri, eğitim çalışmalarını sürdürürken, aniden verilen alarm ile uygulamalı olarak tatbikat yapıyor. İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, İtfaiyecilerin sürekli göreve hazır olması gerektiğini ifade ederek, “Arkadaşlarımız uygulamalı olarak tatbikat yapıyorlar. Çünkü itfaiye çok önemlidir. Ne zaman nerede ne olacağı belli değil, aldıkları eğitim sayesinde bir çok canlıyı kurtarabilir. Bu nedenle eğitim çalışmalarımız sürüyor” dedi.
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