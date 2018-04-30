Kilisliler Off-Road yarışlarının devamını istiyor

Kilis Belediyesi ve Kil-Off Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Zeytin Dalı 3. Kilis Off-Road yarışlarından memnun olan Kilisliler, bu tür etkinliklerin devamını istiyor.

Dün Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde oluşturulan parkurdaki yarışlara Kilis’in yanı sıra Adana, Adıyaman, Antalya, Konya, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Gaziantep ve Kayseri’den toplam 18 kulüpten 76 sporcular katılmıştı. Kilisli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Off-Road ile Motokros yarışçıları adete nefesleri kesti. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Bu tür etkinliklere devam edeceklerini ifade ederek, "Kilis 2 yıldır zor günler geçirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sayesinde bugün düzenlenen yarışların güven içerisinde yapıyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları olmasaydı, liderimiz güçlü olmasaydı, ordumuz kuvvetli olmasaydı, burada bizim yaşama şansımız olmazdı. Bugün biz burada yaşayabiliyorsak önce Allah’a ondan sonra da liderimizin dik duruşuna ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatlarına borçluyuz. Kilisli vatandaşlarımız bu tür etkinlikleri yoğun ilgi gösteriyorlar. Önümüzde bir Ramazan ayı var. Ramazan ayı içerisinde çok güzel etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.