KİLİS:
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24 Temmuz 2018 Salı 11:11

Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilis’te, trafikte en çok motosiklet kullanılırken, motosikletlerin sayısı tüm araçların iki katı olduğu bildirildi.Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, vatandaşlar yılın her mevsiminde motosiklete...

Kilislilerin motosiklet sevdası
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Kilis’te, trafikte en çok motosiklet kullanılırken, motosikletlerin sayısı tüm araçların iki katı olduğu bildirildi.

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, vatandaşlar yılın her mevsiminde motosiklete binmeyi tercih ediyor.

Kilis’te trafiğe kayıtlı araçların yüzde 50’sinden fazlasını motosiklet oluşturuyor. Çevre illerden alınan motosikletler ile kentteki motosiklet sayısının bisikletli motosikletler ile birlikte 30 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kilisliler, yaz kış demeden motosiklete binerken, motosiklet kullanmak için gerekli olan A2 ehliyet, Türkiye’de en çok Kilis’te bulunuyor. Kilisliler, 2 kişilik motosiklete çoluk çocuk 3-4 kişi binerek, düğün, nişan, sünnet, cenaze törenlerine ve akraba ziyaretlerine gidiyor.

Kilis’te, motosiklet sayısının tüm araçların iki katı olması nedeniyle motosikletleri park etmekte zorluk çeken vatandaşlar, sokaklara park ediyor.

Motosiklet sürücüleri, motosikletin ulaşımda kolaylık sağladığı için tercih edildiğini ifade ederek, “Motosikletin 25-40 kilometrede bir litre benzin yaktığı için motosikleti tercih ediliyor. Hem yakıt yönünden hem de park etmesi daha kolay olduğu için tercih ediyoruz. Nerede ise her evde bir kaç tane motosiklet bulunuyor. Caddelerin dar olması ve kentin küçük olması nedeniyle motosikleti tercih ediliyor” diye konuştu.

Türkiye’de motosiklet kullanılması için gereken A2 ehliyet de en fazla Kilis’te bulunuyor. Kentte doktorlar, gazeteciler, belediye meclis üyeleri, avukatlar, il genel meclisi üyeleri, oda başkanları, siyasi parti il ve ilçe başkanları, işadamları başta olmak üzere pek çok kesimden vatandaş motosiklete binmeyi tercih ediyor.
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