KİLİS:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:10

Kilis’te altı ayda 201 konut el değiştirdi

Kilis’te altı ayda 201 konut el değiştirirken, Haziran ayında ise 201 adet konut satıldı.Kilis tüm iller içinde 68. sırada yer alırken, Türkiye genelinde satışı yapılan 119 bin 413 konutun yüzde 0,2’si kadar paya sahip oldu. Haziran ayında...

Kilis'te altı ayda 201 konut el değiştirdi
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Kilis’te altı ayda 201 konut el değiştirirken, Haziran ayında ise 201 adet konut satıldı.

Kilis tüm iller içinde 68. sırada yer alırken, Türkiye genelinde satışı yapılan 119 bin 413 konutun yüzde 0,2’si kadar paya sahip oldu. Haziran ayında gerçekleşen 201 konut satışının 94’ü ilk satış, 107’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kilis’te Haziran’da satışı yapılan 201 konutun yüzde 31’i (63 konut) ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Kilis’te Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre konut satışında artış oldu. Ocak ila Haziran aylarını kapsayan altı aylık dönemde toplam bin 24 adet konut satıldı. Altı ay içinde en çok konut Mayıs ayında satıldı.
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