Kilis’te hububat hasadı sona erdi

Kilis’te, 2018 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi. Küçük arazilerde babadan kalma yöntemlerle yapılan hasadı tamamlandı. Çiftçiler, yaşanan sel...

Kilis’te, 2018 yılı hububat ekili alanlarda hasat çalışmaları tamamlandı.

Hububat ekili büyük alanlar da biçerdöverler ile hasat sona erdi. Küçük arazilerde babadan kalma yöntemlerle yapılan hasadı tamamlandı. Çiftçiler, yaşanan sel felaketi ile birlikte, arpa, buğday, mercimek ve nohutta ürün kaybı yaşandığını çok sayıda kişinin ekili alanlarda hasat yerine hayvanlara yayılması için bıraktı. Kilis merkez, Musabeyli, Polateli ve Elbeyli ilçesinde hububat rekoltesinde düşüş yaşandığı bildirildi.