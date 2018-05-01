Kilis’te mesire alanı güvenlik kameraları ile donatılacak

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kilis’teki Resul Osman Mesire alınında yaptığı incelemede alanın güvenlik kameraları donatılacağını söyledi.

Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş bareberinde İşletme Müdürü Cesim Karadağ ve Müdür Yardımcısı Adem Özdemir ile beraber Resul Osman Mesire alınında yapımı bitmek üzere olan spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Altındaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün vatandaşların nefes alabileceği mesire yerlerine ayrı bir önem verdiğini belirterek, "Kilis’teki Resul Osman Mesire alınında yapılan bir çok tesis vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde ise mesire yerinin her tarafı güvenlik kameraları ile donatılmış olacak" dedi.