KİLİS:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 16:09

Kilis’te mesire alanı güvenlik kameraları ile donatılacak

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kilis’teki Resul Osman Mesire alınında yaptığı incelemede alanın güvenlik kameraları donatılacağını söyledi.Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş bareberinde İşletme Müdürü...

Kilis'te mesire alanı güvenlik kameraları ile donatılacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kilis’teki Resul Osman Mesire alınında yaptığı incelemede alanın güvenlik kameraları donatılacağını söyledi.

Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş bareberinde İşletme Müdürü Cesim Karadağ ve Müdür Yardımcısı Adem Özdemir ile beraber Resul Osman Mesire alınında yapımı bitmek üzere olan spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Altındaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün vatandaşların nefes alabileceği mesire yerlerine ayrı bir önem verdiğini belirterek, "Kilis’teki Resul Osman Mesire alınında yapılan bir çok tesis vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde ise mesire yerinin her tarafı güvenlik kameraları ile donatılmış olacak" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku