KİLİS:
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24 Nisan 2018 Salı 16:41

KİTSO Başkanı Celkanlı’dan bozuk sicillerin düzeltilmesi çağrısı

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Suriye’de yaşanan savaşın olumsuz etkileri ile işleri bozulan ve hakkında takip veya haciz kararı alınan iş adamlarının, bankalar nezdinde bozulan sicillerinin...

KİTSO Başkanı Celkanlı'dan bozuk sicillerin düzeltilmesi çağrısı
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Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Suriye’de yaşanan savaşın olumsuz etkileri ile işleri bozulan ve hakkında takip veya haciz kararı alınan iş adamlarının, bankalar nezdinde bozulan sicillerinin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

KİTSO Başkanı Celkanlı Bilindiği üzere Suriye’de yaşanan savaş nedeni ile Kilis’in ticareti ve ekonomik yapısı olumsuz etkilendiğini ifade ederek, “Bu süreçten ekonomik olarak en fazla zarar görenler ise işadamlarımız, sanayicilerimiz ve esnafımız olmuştur. 18 Ocak 2016 tarihinden itibaren Kilis’in roketli saldırılara maruz kalmasından sonra yaşama savaşı veren birçok esnafımız, işadamımız ve sanayicimiz kredi borçlarını ödeyemez duruma düşmüş ve bunun neticesinde bankalarla sorun yaşamaya başlamıştır. Bu sorunların tespit edilerek çözüm önerileri üretilmesi amacıyla bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu sebeple 18 Ocak 2016 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde olumsuz sicil nedeni ile kredi kullanamayan veya bankalarla sorun yaşayan üyelerimizin, durumunu bildiren bir dilekçe ile Odamıza müracaat etmesi çalışmalarımıza ışık tutacaktır” diye konuştu.
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