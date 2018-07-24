KİLİS:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:30

Köylerde haşereye karşın ilaçlamaya devam ediyor

Kilis İl Özel İdaresi tarafından Merkeze bağlı köylerde haşereye karşın ilaçlamaya devam ediyor.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Merkez köylere hizmet götürme birliği olarak Kilis’in merkez köylerinde haşereye karşı...

Köylerde haşereye karşın ilaçlamaya devam ediyor
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Kilis İl Özel İdaresi tarafından Merkeze bağlı köylerde haşereye karşın ilaçlamaya devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Merkez köylere hizmet götürme birliği olarak Kilis’in merkez köylerinde haşereye karşı ilaçlama devam ettiğini ifade ederek, “Hem merkeze bağlı köylerde, hem Polateli, Elbeyli, Musabeyli İlçesine bağlı köylere hizmet götürme birlikleri tarafından düzenli olarak haşereye karşın ilaçlamaya devam ediyoruz. Bugün merkeze bağlı Saatli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı ve Gözkaya köylerinde 6 tur ilaçlamayı yapan ekibimizi kontrol ettik” diye konuştu.
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