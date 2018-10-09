Meme kanserine karşı bilinçlendirme çalışmaları

Kilis’te, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanserine karşı vatandaşların bilinçlendirme çalışmaları sürüyor.
Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Kilis il Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezince vatandaşların meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı ve kendi kendine meme muayenesi eğitimi verildi.Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Birimince(AÇSAP) Kilis Belediyesine ait adın Meslek Zenginleştirme Merkezindeki bayan kursiyerlere kanser hastalıklarının önemi ve Aile planlaması konusunda eğitim düzenlendi.