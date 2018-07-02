KİLİS:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:34

MHP Eski İl Başkanı Özdemir hayatını kaybetti

MHP Kilis eski İl Başkanı Halil Özdemir, hayatını kaybetti.71 yaşındaki eski MHP Kilis İl Başkanı Halil Özdemir’in cenazesi Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra...

MHP Eski İl Başkanı Özdemir hayatını kaybetti
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MHP Kilis eski İl Başkanı Halil Özdemir, hayatını kaybetti.

71 yaşındaki eski MHP Kilis İl Başkanı Halil Özdemir’in cenazesi Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Beşiriye köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında defin edildi. Kilis bayta olmak üzere çevre illerden çok sayıda MHP’li ile Ülkü Ocakları üyeleri cenazeye katıldı. Özdemir, Kilis’te uzun süreden beri sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi.
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