Milletvekilleri TBMM kayıtlarını yaptırdı

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) kayıtlarını yaptırırken, mecliste milletvekilleri ile meclis çalışanlarına baklava dağıttı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger eşi Op.Dr. Dilek Dülger, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal eşi Leyla Dal, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara,ş İl Genel meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile birlikte TBMM’e giderek kayıtlarını yaptırdılar. Milletvekili seçilen kayıtlarını yaptıranlar ile meclis çalışanları ile vatandaşlara Kilis’ten götürdükleri Baklavayı ikram etti. AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, yaptıkları açıklamada, “Belediye Başkanımız Hasan Kara, İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Metin Karakuş ve ekip arkadaşlarımızla birlikte TBMM de 27. Dönem milletvekilliği kaydımızı yaptırdık.. Kayıt işlemlerimiz esnasında bizlere yardımcı olan görevlilere ve basın mensuplarımıza tatlı ikramında bulunduk” diye konuştu.