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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:07

Milli Eğitim Müdürü Yavuz okul müdürleri ile toplantı yaptı

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Cüneyt Yavuz, Kilis’teki tüm okul müdürleriyle Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda toplantı yapıldı.Göreve geldiği günden bu yana eğitim camiasının tüm kesimleri bir araya gelmeye çalışan...

Milli Eğitim Müdürü Yavuz okul müdürleri ile toplantı yaptı
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İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Cüneyt Yavuz, Kilis’teki tüm okul müdürleriyle Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda toplantı yapıldı.

Göreve geldiği günden bu yana eğitim camiasının tüm kesimleri bir araya gelmeye çalışan İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz, Kilis’teki tüm okul müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yavuz’un yanında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Polat ve Mahmut Kesikminare, İlçe Milli Eğitim Müdürleri Mesut Sürücü ve Ali Ertürk, Şube Müdürleri ile kentte bulunan tüm okul müdürleri katıldı.

Tüm katılıcıları dinleyen Yavuz, sorunların çözümü konusunda kendi deneyimlerinden yararlanarak öneriler sundu. Yavuz yaptığı konuşmasında, “Yarınlarımız olacak çocuklarımızın hayata atılma maratonunun en önemli adımı okuldur. Çünkü insan karakterinin şekil aldığı, kimlik kazandığı dönemler okullarda geçirilen dönemidir. Sizde biliyorsunuz ki bizim asıl amacımız elinden ve dilinden gelmeyecek nesiller yetiştirmektir. Geleceğimizi yönetecek nesillerin yetişmesinde en büyük pay sizlerin olacaktır. Bu anlamda ben şu ana kadar yaptığınız tüm çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve bu özverili çalışmalarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.
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