KİLİS:
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24 Nisan 2018 Salı 16:26

Musabeyli Barajında Çalışmalar hızla ilerliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kilis’te inşa edilen Musabeyli Barajı’nda çalışmalara aralıksız devam ederken. hızla inşa edilen barajda gövde dolgu çalışmalarına başlandı.Musabeyli ilçesinin 2,5 km batısında Sabun Suyu...

Musabeyli Barajında Çalışmalar hızla ilerliyor
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Kilis’te inşa edilen Musabeyli Barajı’nda çalışmalara aralıksız devam ederken. hızla inşa edilen barajda gövde dolgu çalışmalarına başlandı.

Musabeyli ilçesinin 2,5 km batısında Sabun Suyu Deresi üzerinde inşa edilen baraj, temelden 69,5 metre yüksekliğe ve 56.84 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak. Şu ana kadar dolusavak, memba batardosu, derivasyon-dipsavak tüneli imalatları tamamlanan barajda, gövde sıyırma ve şekil verme işleri ile ulaşım yollarının da bitirilmesiyle gövde dolgusuna başlandı.

Yüzde 49 Fiziki Gerçekleşmeye Ulaşıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Musabeyli Barajında inşa çalışmalarına büyük bir gayretle devam ettiklerini belirterek, "Söz konusu barajın tamamlanmasıyla 34.500 dekar zirai araziyi suyla buluşturmayı hedefliyoruz. 60 milyon 546 bin TL’ye mal edeceğimiz tesiste şu an itibariyle yüzde 49 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. 2021 yılında hizmete açmayı planladığımız tesisin milli ekonomiye yılda 17 milyon 500 bin TL civarında katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.
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