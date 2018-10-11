Okula kitap bağışı

Gençlik Merkezi tarafından Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesine kitap bağışında bulunuldu.Gençlik Merkezi tarafından Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roket sonucu okulda...

Gençlik Merkezi tarafından Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesine kitap bağışında bulunuldu.

Gençlik Merkezi tarafından Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roket sonucu okulda şehit olan okul öğrencisi Gülten Canpolat’in ismi verilen kütüphaneye kitap bağışı yapıldı.

Şair ve tarihçi Gazi Hüseyin Kılbaş kütüphaneye kendi şiir kitaplarından hediye ederek öğrencilere kısa bir seminer verdi. Kılbaş konuşmasında ağırlıklı olarak öğrencilere sorumluluk noktasında bilgi paylaşımında bulundu.