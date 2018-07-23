Rektör Karacoşkun Dicle Üniversitesi’ne çalışma ziyaretinde bulundu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Dicle Üniversitesi’ni ziyaret ederek, sosyal tesis işletme sistemleri hakkında incelemelerde bulundu.

Dicle Üniversitesinde Rektör Vekili Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Kenan Yakupoğulları ile bir araya gelen Rektör Karacoşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi arasında ortak projeler yürütme konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.