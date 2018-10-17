Rektör Karacoşkun Karataş ve Mercidabık Kampüslerinde incelemelerde bulundu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun beraberinde üniversite yöneticileri ve yetkililerle birlikte Karataş ve Mercidabık kampüslerinde incelemelerde bulundu.Mercidabık kampüsünde yapımı devam eden ve yakında...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun beraberinde üniversite yöneticileri ve yetkililerle birlikte Karataş ve Mercidabık kampüslerinde incelemelerde bulundu.

Mercidabık kampüsünde yapımı devam eden ve yakında tamamlanacak olan serayı yerinde inceleyen Rektör Karacoşkun, Karataş kampüsünde yapılacak olan kafeterya, spor salonu, otopark ve çevre düzenlemesi ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

Kampüslerdeki yemekhaneleri, okuma salonlarını, derslik ve sosyal alanları gezen Rektör Karacoşkun, ziyaret sırasında yanına gelen öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin istek ve önerilerini de dinledi.