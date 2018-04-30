Rektör Karacoşkun, öğretim üyeliğine atanan akademisyenlerle buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mustafa Doğan Karacoşkun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman Çetin eşliğindeki ziyaretlerde Dr. Öğretim Üyeliği kadrosuna atanan akademisyenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Dr. Öğretim üyesi Tuğba Bilveren, Dr. Öğretim üyesi Gülsüm Tarçın ve Dr. Öğretim üyesi Bülent Kaya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğretim üyesi Sevgi Gezici ve Dr. Öğretim üyesi Muhammet Karaman, Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim üyesi İpek Akçadağ Çelik, Coğrafya Bölümü’nden Bilal Görentaş ve Tarih Bölümü’nden Abdülhamit Kavak’ı ziyaret ederek kendilerini Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmalarından dolayı kutladı. Karacoşkun, akademisyenlere eski Kilis resmini içeren tablo hediye etti.