KİLİS:
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24 Temmuz 2018 Salı 12:27

Şefkat Timi Yaşlı ev temizliğini yapıyor

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezlerinde görevli kadın personellerden oluşan Şefkat Timi yaşlı ve bakıma muhtaç aileleri ev temizliğini yapıyor.Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Sosyal Belediyecilik anlamında bir çok faaliyetler...

Şefkat Timi Yaşlı ev temizliğini yapıyor
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Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezlerinde görevli kadın personellerden oluşan Şefkat Timi yaşlı ve bakıma muhtaç aileleri ev temizliğini yapıyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Sosyal Belediyecilik anlamında bir çok faaliyetler yapıldığını ifade ederek, “Şefkat Timi her zaman olduğu gibi bugün de, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerimizin yanında olmaya devam ediyor. Ev temizliği ve kişisel temizlik konusunda halkımıza yardımcı olan Şefkat Timi, 150 kişiden oluşuyor. Eğer kimsesi olmayan, bakıma muhtaç yaşlı, hasta veya engelli tanıdıklarınız varsa size en yakın Kadın Meslek Edindirme Merkezlerimize başvurabilirler” diye konuştu.
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