Servis sürücülerine Kalp Sağlığı konusunda eğitim verildi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından servis sürücülerine Kalp Sağlığı ile intiharı önleme konulu eğitim verildi.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Huzur Öğrenci Servisi Kooperatifinde servis şoförlerini bilgilendirmek ve farkındalık...

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından servis sürücülerine Kalp Sağlığı ile intiharı önleme konulu eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Huzur Öğrenci Servisi Kooperatifinde servis şoförlerini bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için Dr. Mehmet Karakuzu tarafından Kalp Sağlığı konusunda, Sosyal Çalışmacı Ömür Küçük tarafından intiharı önleme konulu eğitim verildi.